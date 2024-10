A che punto è la battaglia legale di TikTok negli Usa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Poco di più tre mesi, poi il tempo per TikTok negli Stati Uniti potrebbe essere scaduto. Ad aprile il presidente americano Joe Biden ha firmato la legge che mette la società ByteDance davanti a un bivio: vendere l’applicazione o essere vietata. Ragioni di sicurezza nazionale, ha detto l’amministrazione federale dopo anni di scrutinio da parte delle agenzie d’intelligence e della politica. I timori principali sono legati ai dati degli utenti (170 milioni negli Stati Uniti), con riferimento alle leggi che consentono al governo cinese di richiederli alle aziende e ai cittadini cinesi per operazioni di raccolta di informazioni. C’è poi la preoccupazione che la Cina possa utilizzare le raccomandazioni di contenuti di TikTok per alimentare la disinformazione. Formiche.net - A che punto è la battaglia legale di TikTok negli Usa Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Poco di più tre mesi, poi il tempo perStati Uniti potrebbe essere scaduto. Ad aprile il presidente americano Joe Biden ha firmato la legge che mette la società ByteDance davanti a un bivio: vendere l’applicazione o essere vietata. Ragioni di sicurezza nazionale, ha detto l’amministrazione federale dopo anni di scrutinio da parte delle agenzie d’intelligence e della politica. I timori principali sono legati ai dati degli utenti (170 milioniStati Uniti), con riferimento alle leggi che consentono al governo cinese di richiederli alle aziende e ai cittadini cinesi per operazioni di raccolta di informazioni. C’è poi la preoccupazione che la Cina possa utilizzare le raccomandazioni di contenuti diper alimentare la disinformazione.

