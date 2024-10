Venti di burrasca fino ai 90 chilometri orari: nuova allerta meteo 'gialla' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora attenzione al meteo in Romagna. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta per vento 'gialla' valida anche per l'entroterra Ravennate. Per la giornata di giovedì, si legge nell'allerta, "sono previsti Venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili temporanei Ravennatoday.it - Venti di burrasca fino ai 90 chilometri orari: nuova allerta meteo 'gialla' Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora attenzione alin Romagna. La Protezione Civile ha emesso unaper vento '' valida anche per l'entroterra Ravennate. Per la giornata di giovedì, si legge nell', "sono previstisud-occidentali diforte (75-88 Km/h) con possibili temporanei

