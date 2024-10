Uragano Milton cheista evacuazione per oltre 5 mln di persone

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Le autorità della Florida hanno invitato 5,5 milioni dia lasciare la costa occidentale dello stato in previsione dell’arrivo dell’, considerato uno dei più devastanti degli ultimi decenni: è quanto riporta il quotidiano statunitense The New York Times. Ai residenti è stato chiesto di recarsi nei rifugi vicini e a non viaggiare da nessuna parte senza necessità. La CNN da parte sua ha riferito che circa 1.500 stazioni di servizio dello stato (circa il 18% del totale) erano rimaste senza carburante dell’aumento della domanda da parte dei residenti che cercano di fare rifornimento prima di evacuare.