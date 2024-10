Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 9/10/24

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per quanto uno se la possa cavare discretamente, con le minch*ate, la verità è che non si può fingere per sempre. E ladidi oggi ce lo ha mostratoramente, direi. Abbiamo visto una signora di 74 anni, da sempre descritta come pregna di classe, stile ed estrema eleganza, iniziare la registrazione tutta giuliva mentre ci raccontava di emozionanti messaggi ricevuti su WhatsApp e di ‘baci importanti’ scambiati in ascensore, continuarla scartando mutandoni secsi di pizzo ostentando pudore e timidezza, e finirla tirando sffoni e agitando tacchi 12 in faccia alla gente. Anvedi che evoluzione, in 65 minuti scarsi. Stavolta ci ha messo proprio poco a cadere la maschera.