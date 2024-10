Ucraina, rinviato il vertice di Ramstein in programma sabato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato che il presidente russo Vladimir Putin abbia parlato al telefono con Donald Trump sette volte dopo che quest’ultimo ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021. “No, non è vero”, le sue parole riportate dalle Tass. Il riferimento è a quanto scritto dalla leggenda del giornalismo americano Bob Woodward nel suo nuovo libro ‘War’. Intanto un portavoce del Pentagono ha riferito al settimanale tedesco Der Spiegel che il vertice sull’Ucraina, previsto per questo sabato alla base aerea americana di Ramstein in Germania, è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione sarebbe legata ai cambiamenti nei piani del presidente americano Joe Biden, che ha rinviato il suo viaggio in Germania e Angola per seguire gli sviluppi dell’uragano Milton in Florida. Lapresse.it - Ucraina, rinviato il vertice di Ramstein in programma sabato Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha negato che il presidente russo Vladimir Putin abbia parlato al telefono con Donald Trump sette volte dopo che quest’ultimo ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021. “No, non è vero”, le sue parole riportate dalle Tass. Il riferimento è a quanto scritto dalla leggenda del giornalismo americano Bob Woodward nel suo nuovo libro ‘War’. Intanto un portavoce del Pentagono ha riferito al settimanale tedesco Der Spiegel che ilsull’, previsto per questoalla base aerea americana diin Germania, è statoa data da destinarsi. La decisione sarebbe legata ai cambiamenti nei piani del presidente americano Joe Biden, che hail suo viaggio in Germania e Angola per seguire gli sviluppi dell’uragano Milton in Florida.

