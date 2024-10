Ilfattoquotidiano.it - Sulla Florida arriva l’uragano Milton. Biden: “Sarà la tempesta del secolo”. Harris: “Evacuate. È qualcosa di mai visto prima”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Sembra cheladel. Sono qui con la mia amministrazione, siamo inlinea per prepararci alla, per salvare vite. Ascoltate le indicazioni delle autorità, è una questione di vita o di morte”. Il presidente Usa Joe, insieme alla vice presidente Kamala, ha ricevuto un briefing sui preparativi per la risposta alche si sta abbattendosituazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite due settimane fa dalHelene.intervistata dalla Cnn ha aggiunto che “èche non è mai stata vista“, ripetendo l’appello agli abitanti delle zone che sonotraiettoria deldi seguire l’ordine di evacuazione dal momento che l’impatto dellapotrebbe essere “catastrofico e letale”.