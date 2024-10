Secoloditalia.it - Starmer, tracollo dei consensi per il partito laburista: ora i conservatori tornano più forti nei sondaggi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Keirdeve affrontare ildeiper il, mentre ipiùneielettorali. E’ quanto riportato da Libero nell’edizione oggi in edicola, in base ad un campione preso dall’agenzia demoscopica britannica More in Common. Il 33,7 percento ottenuto dalla sinistra inglese in quel fatidico 4 luglio è soltanto un lontano ricordo. Dall’analisi dell’agenzia inglese emergono dati rincuoranti per la destra. Ildei laburisti si ferma al 29 percento, mentre i Tories li rincorrono ad un solo punto di distanza. Stando all’analisi di More in Common, cresce anche il Reform Uk di Nigel Farage che a luglio si attestava intorno al 14 percento e adesso si aggira sul 19.