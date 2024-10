Spalletti dà la formazione dell’Italia contro il Belgio: “Volete sapere chi gioca?”, fa un nome su tutti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alla vigilia della sfida di Nations League il ct parla degli esclusi e tiene gli occhi fissati sul futuro: "Il Mondiale? Sarebbe davvero importante per noi poter partecipare, ma non deve diventare un'ossessione". Fanpage.it - Spalletti dà la formazione dell’Italia contro il Belgio: “Volete sapere chi gioca?”, fa un nome su tutti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alla vigilia della sfida di Nations League il ct parla degli esclusi e tiene gli occhi fissati sul futuro: "Il Mondiale? Sarebbe davvero importante per noi poter partecipare, ma non deve diventare un'ossessione".

Israele-Italia - la probabile formazione di Spalletti : di nuovo trio nerazzurro? – Sky - LA SFIDA – Israele-Italia si giocherà nella serata di oggi, lunedì 9 settembre, allo stadio Bozsik Arena di Budapest. Il 3-1 contro i transalpini ha suggellato una prestazione convincente sia sul piano del gioco che della concretezza sotto porta, con gli azzurri che sperano possa suggellare l’inizio di un nuovo ciclo con Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. (Inter-news.it)

Israele-Italia - Dimarco a rischio! Spalletti cambia formazione - Di punta, Moise Kean va verso la sostituzione di Mateo Retegui che comunque sarà a disposizione in panchina. Al posto di Dimarco, Spalletti sta pensando di inserire Destiny Udogie. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ... (Inter-news.it)

Israele-Italia - 2/3 dell’Inter per Spalletti : 5 cambi! Probabile formazione - Dell’Inter conferme per Alessandro Bastoni e Davide Frattesi. INDICAZIONI – Stasera Israele-Italia, seconda partita di Nations League per gli azzurri dopo il grande successo contro la Francia al Parco dei Principi. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’interista è insidiato da Destiny Udogie. Oltre a Federico Dimarco, non saranno dal primo minuto gli infortunati Pellegrini e Calafiori, ... (Inter-news.it)