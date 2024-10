Smart working, Gualtieri incontra i sindacati in Campidoglio: "Accordo quadro nelle prossime ore" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un Accordo quadro per il rafforzamento dello Smart working. Su questo si è concentrato l’incontro che si è svolto mercoledì 9 ottobre nella sala delle Bandiere tra il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo e le organizzazioni Romatoday.it - Smart working, Gualtieri incontra i sindacati in Campidoglio: "Accordo quadro nelle prossime ore" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unper il rafforzamento dello. Su questo si è concentrato l’incontro che si è svolto mercoledì 9 ottobre nella sala delle Bandiere tra il sindaco di Roma, Roberto, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo e le organizzazioni

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pubblico impiego : smart working più facile per i neoassunti - ma sugli stipendi la trattativa è in salita - Verso l'ok a un accesso semplificato allo smart working per i neoassunti nei ministeri, enti pubblici non economici e agenzie fiscali. . L'articolo Pubblico impiego: smart working più facile per i neoassunti, ma sugli stipendi la trattativa è in salita sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Un 17enne muore a bordo di uno scooter rubato. I romani vogliono lo smart working. ASCOLTA il podcast di oggi 9 ottobre - Ascolta il podcast RomaTodaily su Spotify Le notizie di oggi, mercoledì 9 ottobre, a Roma, lette e commentate da Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. ... (Romatoday.it)

Rinnovo contratto degli statali - aumenti e smart working per i neoassunti - Senza risorse aggiuntive dovremmo fare un contratto che per molti non darà un euro in più a quanto hanno già in tasca e per altri addirittura, se si ostinassero a chiederci di metterle a disposizione degli accessori, si potrebbe addirittura dire che hanno preso più del dovuto. “Le cifre illustrate dall’Aran – si legge in una nota diramata da Fp Cgil – confermano tutte le nostre contrarietà. (Quifinanza.it)

Contratto statali - smart working e aumenti : la bozza - Le misure, viene spiegato da chi segue la trattativa, sono mirate a invogliare i giovani e rendere la Pa più attrattiva, oltre che più funzionale, evitando così la fuga dei dipendenti dagli uffici pubblici. Per questo saremo in piazza il 19 ottobre a Roma per chiedere risorse adeguate sul salario, per affermare il diritto al contratto e alla contrattazione mentre il governo continua ad adottare ... (Lapresse.it)

Contratto statali - smart working e aumenti : la bozza nuovo contratto - Il prossimo incontro è fissato per il 28 ottobre e Aran si è impegnata a illustrare la parte accessoria del contratto, completando così l’intera bozza su cui sono già stati presentati il trattamento fondamentale e gli incrementi stipendiali. . Tuttavia, alcuni sindacati sono disponibili ad arrivare a una conclusione della trattativa e a firmare il contratto, che – ricorda Naddeo – non si ... (Lapresse.it)