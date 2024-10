Si riforma l’asse fra Ppe ed Ecr per mettere il freno all’auto elettrica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Manfred Weber sostiene la posizione italiana e chiede di anticipare la revisione del Green deal. Ma Valdis Dombrovskis tira dritto. Il copresidente dei Conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini: «Va lasciato campo libero sugli strumenti da usare per la transizione». Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info - Si riforma l’asse fra Ppe ed Ecr per mettere il freno all’auto elettrica Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Manfred Weber sostiene la posizione italiana e chiede di anticipare la revisione del Green deal. Ma Valdis Dombrovskis tira dritto. Il copresidente dei Conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini: «Va lasciato campo libero sugli strumenti da usare per la transizione». Lo speciale contiene due articoli.

