Si distende sull’Europa la nube tossica della reazione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 8 ottobre all’internorubrica Spigolature di Ermanno Corsi Il ribellismo “nero” ha scelto il pratone di Pontida, prealpi bergamasche, per ufficializzare i diversi volti degli Stati e degli esponenti che lo rappresentano: dall’Austria (poche settimane fa l’estremismo nazionalista ha vinto le elezioni ma non trova alleati per formare il nuovo Governo) all’Ungheria con Victor Orban, dalla Francia con Marine Le Pen e il suo pupillo Jordan Bar, dall’Olanda e al Portogallo, dalla Spagna alla Germania. Un’alternanza di presenze reali e di videomessaggi. Pontida ha così cambiato definitivamente “pelle”. La prima “mutazione” l’aveva determinata Umberto Bossi. La sua Lega si ribellava al giogo di “Roma ladrona” e invocava un federalismo “ad personam” per il territorio lombardo-veneto.