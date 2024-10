Si celebrano gli 80 anni della Liberazione a Longiano e Gambettola (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutto pronto per gli appuntamenti legati all'80esimo anniversario della Liberazione nel Cesenate. A Longiano (11 ottobre 1944-2024) per celebrare la ricorrenza, il Comune, assieme ad Anpi sezione Rubicone e Istituto Comprensivo di Longiano, ha organizzato alcune iniziative che cominciano venerdì Cesenatoday.it - Si celebrano gli 80 anni della Liberazione a Longiano e Gambettola Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutto pronto per gli appuntamenti legati all'80esimoversarionel Cesenate. A(11 ottobre 1944-2024) per celebrare la ricorrenza, il Comune, assieme ad Anpi sezione Rubicone e Istituto Comprensivo di, ha organizzato alcune iniziative che cominciano venerdì

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Longiano ricorda gli 80 anni della Liberazione - Tutto pronto per gli appuntamenti legati all' 80esimo anniversario della Liberazione di Longiano (11 ottobre 1944-2024). Per celebrare la ricorrenza, il Comune fa sapere che, assieme ad Anpi sezione ... (corrierecesenate.it)

Gli appuntamenti nelle parrocchie con la preghiera per la Pace - Il Papa ha concluso l'omelia della Messa di apertura della sessione conclusiva del Sinodo dei vescovi annunciando a sorpresa due iniziative per la pace. "Non c'è maggioranza o minoranza come in ... (corrierecesenate.it)

Borghi, Giunta e maggioranza disertano la cerimonia per l’80° della Liberazione - Celebrazioni per nove borghigiani Caduti, nell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Molta commozione dei parenti, ma ... (corriereromagna.it)