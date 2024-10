Shinobi | il videogame diventa un film per Universal Pictures

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024): sta trasformando il videogioco Sega "" in un lungometraggio. Lo studio ha arruolato il regista di Tyler Rake (Extraction) Sam Hargrave e il produttore Marc Platt per adattare la serie hack-and-slash per il grande schermo. I dettagli della trama non sono stati confermati, ma "" segue il protagonista Joe Musashi nei panni di un ninja moderno che affronta il male. Ha debuttato nel 1987 come gioco arcade e si è evoluto in un franchise che comprende 14 sequel con oltre cinque milioni di copie vendute fino ad oggi. ha riscosso un recente successo con gli adattamenti di videogiochi, "The Super Mario Bros. Movie" (1,4 miliardi di dollari) e "Five Nights at Freddy's" (290 milioni di dollari).