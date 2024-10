Se mi lasci non Vale, la Rai annuncia il nuovo reality show che strizza l'occhio a Temptation Island (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si Rai 2 arriva Se mi lasci non Vale, un nuovo reality show sull'amore che sembra essere liberamente ispirato a Temptation Island. Ecco tutti i dettagli. Comingsoon.it - Se mi lasci non Vale, la Rai annuncia il nuovo reality show che strizza l'occhio a Temptation Island Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si Rai 2 arriva Se minon, unsull'amore che sembra essere liberamente ispirato a. Ecco tutti i dettagli.

Il nuovo reality di RaiDue è “il clone” di Temptation Island? Si chiama Se Mi Lasci Non Vale e lo conduce Luca Barbareschi : di cosa si tratta - Il promo, con la voce fuori campo dell’attore, mostra le prime immagini che richiamano per montaggio, velocita e inquadrature al docureality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. E quando ieri sono apparsi i primi promo, molti sui social hanno gridato al “plagio” e al “clone“. Così la Rai nel corso della presentazione dei palinsesti aveva descritto il nuovo programma in onda su Rai2. (Ilfattoquotidiano.it)

Mister Movie | Temptation Island in Rai - come sarà “Se mi lasci non vale” - Il successo di Temptation Island continua a far parlare di sé, ma quest’anno anche la Rai ha deciso di portare in scena un nuovo format dedicato alle coppie in crisi. Si tratta di Se mi lasci non vale, un docureality che sbarcherà su Rai 2 a fine ottobre, con la conduzione di Luca Barbareschi. Il…. (Mistermovie.it)

