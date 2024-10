Scomparso da tre giorni, spiegamento di mezzi e uomini per rintracciare Franco Vettese (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uno spiegamento di forze eccezionale quello messo in campo per rintracciare Franco Vettese, il pensionato di 77 anni Scomparso da Cassino, nel sud della provincia di Frosinone. Le ricerche proseguono senza sosta da tre giorni ma di Vettese al momento non c'è traccia. Il comando provinciale Frosinonetoday.it - Scomparso da tre giorni, spiegamento di mezzi e uomini per rintracciare Franco Vettese Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unodi forze eccezionale quello messo in campo per, il pensionato di 77 annida Cassino, nel sud della provincia di Frosinone. Le ricerche proseguono senza sosta da trema dial momento non c'è traccia. Il comando provinciale

