Sciopero dei treni dalle 21 di sabato 12 alle 21 di domenica 13 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) TRASPORTI. Non sono previste fasce orarie di garanzia. I possibili disagi riguarderanno il servizio regionale, suburbano, aeroportuale e a lunga percorrenza. Ecodibergamo.it - Sciopero dei treni dalle 21 di sabato 12 alle 21 di domenica 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) TRASPORTI. Non sono previste fasce orarie di garanzia. I possibili disagi riguarderanno il servizio regionale, suburbano, aeroportuale e a lunga percorrenza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I treni si fermano nel weekend : proclamato lo sciopero nazionale - . Si preannuncia un weekend complicato sulla rete ferroviaria italiana: è stato infatti proclamato uno sciopero nazionale che tra sabato (12 ottobre) e domenica (13 ottobre) causerà disagi alla circolazione. Sabato sera arriveranno a destinazione i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21 e termine corsa entro le ore 22. (Bergamonews.it)

Sciopero nazionale dei treni nel weekend del 12 e 13 ottobre : chi si ferma - Lo sciopero inizierà alle 21 di sabato e durerà fino alle 20:59 […] The post Sciopero nazionale dei treni nel weekend del 12 e 13 ottobre: chi si ferma appeared first on L'Identità . È stato indetto uno sciopero nazionale dei treni per sabato 12 e domenica 13 ottobre. . Ad incrociare le braccia sarà il personale del Gruppo FS (Ferrovie dello Stato), di Trenitalia e di Trenitalia Tper (società ... (Lidentita.it)

Treni - weekend difficile : proclamato lo sciopero - . L’agitazione. .  Dalle ore 21:00 di sabato 12 ottobre alle ore 21 di domenica 13 ottobre 2024, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. In arrivo due giorni di disagi per chi si muove in treno. (Pisatoday.it)

Nuovo sciopero dei treni sabato 12 e domenica 13 ottobre - Dalle 21:00 di sabato 12 ottobre alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre 2024 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero è proclamato dai sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle faticose trattative per il rinnovo del contratto... (Veneziatoday.it)

Sciopero treni 12 e 13 ottobre senza fasce di garanzia : gli orari - Ancora una volta, chi dovrà viaggiare in treno potrebbe affrontare cancellazioni e ritardi, con l’Italia che rischia di essere "spezzata" a causa dei disservizi. La protesta nazionale è prevista per il weekend del 12 e 13 ottobre, dalle 21:00 di sabato 12 fino alle 20:59 di domenica 13 ottobre. Dopo un settembre già segnato da numerosi disagi, il settore dei trasporti si prepara a un nuovo ... (Tg24.sky.it)