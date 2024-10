Salmonella, intossicazioni in 8 paesi: rucola dall’Italia sotto esame (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Intossicazione da Salmonella Umbilo dall'Italia all’Austria alla Germania, per finire con gli Emirati Arabi Uniti e la Gran Bretagna. Secondo le prime indagini, i focolai sarebbero stati provocati da rucola in arrivo dall'Italia. Secondo la notifica della Rasff – Rapid Alert System for Food and – della Commissione europea, i paesi interessati sono 8: Austria Danimarca Germania Italia Qatar Svizzera Emirati Arabi Uniti Regno Unito. Lisa Barco, direttore centro nazionale salmonellosi Lisa Barco, direttore del Centro di referenza nazionale salmonellosi dell’Izsve - Istituto zooprofilattico delle Venezie – spiega: “Siamo stati coinvolti in approfondimenti su analisi fatte su diversi lotti di rucola italiana. Il sierotipo Umbilo è molto molto raro, ci sono pochissime segnalazioni”. Quotidiano.net - Salmonella, intossicazioni in 8 paesi: rucola dall’Italia sotto esame Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Intossicazione daUmbilo dall'Italia all’Austria alla Germania, per finire con gli Emirati Arabi Uniti e la Gran Bretagna. Secondo le prime indagini, i focolai sarebbero stati provocati dain arrivo dall'Italia. Secondo la notifica della Rasff – Rapid Alert System for Food and – della Commissione europea, iinteressati sono 8: Austria Danimarca Germania Italia Qatar Svizzera Emirati Arabi Uniti Regno Unito. Lisa Barco, direttore centro nazionale salmonellosi Lisa Barco, direttore del Centro di referenza nazionale salmonellosi dell’Izsve - Istituto zooprofilattico delle Venezie – spiega: “Siamo stati coinvolti in approfondimenti su analisi fatte su diversi lotti diitaliana. Il sierotipo Umbilo è molto molto raro, ci sono pochissime segnalazioni”.

Caso salmonella - Consorzio Rucola : “IGP garantita e certificata” - . La certificazione “Goccia Verde” prevede un disciplinare per la valutazione della sostenibilità dei processi gestionali e produttivi, basato su indicatori in linea con i principali standard e le norme internazionali. 0; possibilità benchmarking interno e di distretto; creazione di data set e basi informative; supporto per le politiche dell’acqua. (Impresaitaliana.net)

Supermercati Bennet richiamano rucola per rischio di Salmonella : epidemia in vari Paesi europei - L’azienda OP Raggio di Sole Sac ha prodotto la rucola bio per Orto Bellina Srl. Il richiamo è collegato a un focolaio di Salmonella Umbilo segnalato in Europa, con casi registrati anche in Austria, Germania e Danimarca.Continua a leggere . (Fanpage.it)