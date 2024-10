Ruba la bici elettrica a un ragazzino: bloccato e arrestato in flagranza dai carabinieri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ha Rubato la bicicletta elettrica a un ragazzino e poi è scappato cercando di far perdere le tracce. Un parente del minore ha però fermato in strada un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri impegnato e ha segnalato l'accaduto fornendo anche una descrizione del ladro e l'indicazione Latinatoday.it - Ruba la bici elettrica a un ragazzino: bloccato e arrestato in flagranza dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hato laclettaa une poi è scappato cercando di far perdere le tracce. Un parente del minore ha però fermato in strada un equipaggio della sezione radiomobile deiimpegnato e ha segnalato l'accaduto fornendo anche una descrizione del ladro e l'indicazione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Minturno - ruba una bici elettrica ad un ragazzino : arrestato - O. Le immediate ricerche hanno consentito di individuare il malfattore che subito bloccato è stato tratto in arresto e dovrà rispondere dinanzi all’A. it è su GOOGLE NEWS. Nella serata del 7 ottobre 2024, un equipaggio della Sezione Radiomobile veniva fermato da un uomo, il quale segnalava che poco prima, un noto pregiudicato del luogo, aveva appena perpetrato il furto della biciletta elettrica ... (Ilfaroonline.it)

Minturno / Ruba la bicicletta elettrica di un ragazzino - fermato e arrestato un 23enne - M. – Sezione Radiomobile di Formia (LT), in Scauri di Minturno ha proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto, un 23enne, di Minturno, già noto alle forze dell’ordine. MINTURNO – I Carabinieri del N. O. . R. Nella serata del 7 ottobre 2024, un equipaggio della Sezione Radiomobile veniva fermato da un uomo, il quale segnalava che poco […] L'articolo Minturno / Ruba la bicicletta ... (Temporeale.info)