Udine20.it - Queen Symphony Sensation 18 dicembre 2024 a Udine

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con più di 300 milioni di dischi venduti nel mondo e più di 10 brani entrati al #N1 delle classifiche di vendita, isono riconosciuti come uno dei gruppi di maggior successo della storia. Assieme a Michael Jackson, sono gli unici artisti ad avere due album (Greatest Hits I e Greatest Hits II) nella Top Ten dei dischi più venduti di sempre nel Regno Unito, sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, nella UK Music Hall of Fame e hanno ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame. La loro leggendaria esibizione al Live Aid nel 1985 è considerata la migliore performance dal vivo di tutti i tempi, nonché quella con la maggiore audience di sempre (2 miliardi di telespettatori in 150 paesi del mondo), da tanto da aver consolidato la fama deicome “il miglior gruppo live di tutti i tempi”.