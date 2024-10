Psicologi toscani: in aumento casi di ansia e depressione, soprattutto tra i giovani (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Gli Psicologi vogliono condividere con la cittadinanza il messaggio che il benessere delle persone comprende il rapporto corpo-mente-ambiente di vita”. A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, in occasione domani 10 ottobre della Giornata nazionale della salute mentale. “Una mente che funziona, il riconoscimento delle emozioni, la capacità di critica e autocritica sono le condizioni di base per poter vivere meglio nei contesti familiari, scolastici e lavorativi – dice la presidente Gulino -. Purtroppo, il disagio Psicologico è diventata una preoccupante emergenza: nell’ultima ricerca fatta dal nostro Ordine tra i propri iscritti è emerso che il 73% delle psicologhe e degli Psicologi toscani ha registrato un incremento delle richieste di prestazione Psicologica. Laprimapagina.it - Psicologi toscani: in aumento casi di ansia e depressione, soprattutto tra i giovani Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Glivogliono condividere con la cittadinanza il messaggio che il benessere delle persone comprende il rapporto corpo-mente-ambiente di vita”. A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine deglidella Toscana, in ocone domani 10 ottobre della Giornata nazionale della salute mentale. “Una mente che funziona, il riconoscimento delle emozioni, la capacità di critica e autocritica sono le condizioni di base per poter vivere meglio nei contesti familiari, scolastici e lavorativi – dice la presidente Gulino -. Purtroppo, il disagioco è diventata una preoccupante emergenza: nell’ultima ricerca fatta dal nostro Ordine tra i propri iscritti è emerso che il 73% delle psicologhe e degliha registrato un incremento delle richieste di prestazioneca.

Riapertura scuole - gli Psicologi Toscani : "Non viverla come competizione - ma come opportunità"

"Se ci si rende conto che la scuola scelta non appassiona e non rispecchia le proprie inclinazioni, è importante discuterne con genitori e insegnanti, per comprendere le ragioni delle difficoltà e capire quale sia il percorso scolastico più adatto – conclude Gulino –. Firenze, 12 settembre 2024 – "Tra pochi giorni riapriranno le scuole toscane, è importante vivere l'ambiente scolastico non ...

Riapertura scuole - gli Psicologi Toscani : "Non sia una gara di prestazioni - ma una palestra di vita"

"Tra pochi giorni riapriranno le scuole toscane, è importante vivere l'ambiente scolastico non esclusivamente come valutazione o competizione ma come un'opportunità di crescita e di socialità, per sviluppare metodi di apprendimento, pensiero critico, risoluzione di problemi, gestione dello stress.

"Fragili - chiusi nei social - ansiosi". Più della metà degli adolescenti toscani soffre di disagio psicologico

"Il momento più difficile è quello tra i 14 e i 18 anni - dicono la presidente Zaira Conti e il direttore Stefano Superbi -. Poi, va detto, il Covid ha fatto da spartiacque. L'uso problematico dei social è preoccupante soprattutto tra le giovani ragazze, con un tasso che arriva fino al 20,5% tra le adolescenti toscane di 13 anni.