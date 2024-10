Panorama.it - Pronti alla guerra globale

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel 2023 LA spesa militareha toccato i 2.443 miliardi di dollari. E Ad armarsi non sono solo le superpotenze: tutti i paesi investono enormi risorse per forniture belliche sempre più sofisticate richieste dall’attuale «ordine mondiale». dove, dopo ucraina e medio oriente, i conflitti sono diventati un’opzione politica. Il video delle forze aeree israeliane, pubblicato su X, riprende i cacciabombardieri che il 27 settembre hanno sepolto per sempre il capo di Hezbollah, Hassan Nasrh, nel quartier generale a Beirut. Otto F-15, che sono decollati con almeno 16 bombe da mille chili. Sotto la pancia del velivolo si notano anche le Blu-109 americane, ordigno teleguidato anti bunker che penetra nei rifugi in cemento armato prima di esplodere con tremende conseguenze.