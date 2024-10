Ora Greta Thunberg rischia il divieto di ingresso in Germania (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È giallo sulla nota della polizia tedesca che definisce Greta Thunberg "persona violenta" ma intanto la politica chiede al ministro di rendere l'attivista "persona non gradita" Ilgiornale.it - Ora Greta Thunberg rischia il divieto di ingresso in Germania Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È giallo sulla nota della polizia tedesca che definisce"persona violenta" ma intanto la politica chiede al ministro di rendere l'attivista "persona non gradita"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marcia “per il clima” a Bruxelles - fermata Greta Thunberg - . Una nuova marcia per il clima, guidata da Greta Thunberg, sta attraversando le vie del centro di Bruxelles, in Belgio. . Oltre 150 attivisti hanno bloccato boulevard du Jardin Botanique, nei pressi di Rogier, prima che la polizia intervenisse per disperderli. Diversi manifestanti, tra cui la 21enne svedese icona dell’ambientalismo, sono stati fermati dalle forze dell’ordine. (Imolaoggi.it)

Occupa per la Palestina - arrestata Greta Thunberg - Ieri mattina all’alba un gruppo di una ventina di studenti della “Studerende mod besættelsen”, l’organizzazione studentesca danese contro l’occupazione della Palestina, è entrata dentro alcuni uffici del museo dell’Università di […] The post Occupa per la Palestina, arrestata Greta Thunberg first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)

Greta Thunberg arrestata per proteste a favore della Palestina - La polizia “è stata chiamata, ha fatto irruzione violentemente nell’edificio in tenuta anti-sommossa. L’attivista è stata portata via dalla polizia danese dopo aver protestato pacificamente presso l’Università di Copenaghen. A riportare la notizia la stessa Greta, scrivendo che lei e gli studenti si trovavano nell’edificio amministrativo universitario. (Metropolitanmagazine.it)