Open arms: Lega, il 18/10 i parlamentari in piazza a Palermo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I parlamentari della Lega saranno in piazza a Palermo il 18 ottobre nel giorno dell'arringa della difesa di Matteo Salvini, imputato nel processo Open arms, in solidarietà al suo segretario che rischia sei anni di carcere. Lo fa sapere il partito in una nota aggiungendo che "la manifestazione della Lega ribadirà che la difesa dell'Italia non è un reato, senza aizzare la piazza in modo irresponsabile contro la magistratura e lo Stato come fatto in passato da altri, per esempio a Riace dopo la condanna in primo grado dell'attuale europarlamentare di sinistra Mimmo Lucano (che poi è stato condannato anche in appello)". Quotidiano.net - Open arms: Lega, il 18/10 i parlamentari in piazza a Palermo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Idellasaranno inil 18 ottobre nel giorno dell'arringa della difesa di Matteo Salvini, imputato nel processo, in solidarietà al suo segretario che rischia sei anni di carcere. Lo fa sapere il partito in una nota aggiungendo che "la manifestazione dellaribadirà che la difesa dell'Italia non è un reato, senza aizzare lain modo irresponsabile contro la magistratura e lo Stato come fatto in passato da altri, per esempio a Riace dopo la condanna in primo grado dell'attuale europarlamentare di sinistra Mimmo Lucano (che poi è stato condannato anche in appello)".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Salvini a Pontida : «L’autonomia è realtà ». Open Arms - la destra europea lo difende : «Ha salvato i confini» - Ospite del raduno anche il premier ungherese Victor Orban. . DAL PRATONE. «L’autonomia è realtà e non si torna indietro». Il ministro ha ribadito che andrà «avanti a testa alta» al processo Open Arms a Palermo, per cui rischia sei anni di carcere. E’ iniziato da qui l’intervento di Matteo Salvini ... (Ecodibergamo.it)

Pontida - l’internazionale sovranista assolve Salvini : “Altro che processo - su Open Arms merita un encomio” - Pontida (Bergamo), 6 ottobre 2024 – Effetto processo sul raduno di Pontida. "Non sono preoccupato - ha proseguito Salvini lanciando uno strale polemico ai 5 Stelle, all'epoca della vicenda Open Arms compagni di governo -, ma indignato e sorpreso da gente che tradisce e non ha dignità , che non ha ... (Ilgiorno.it)

Orban al fianco di Salvini : «Il processo Open Arms è una vergogna» - «In Ungheria un eroe». Continua a leggere . Tra i temi discussi, il sovranismo europeo e un attacco deciso all'Europa definita «un posto peggiore rispetto a dieci anni fa». Così il primo ministro ungherese, dal palco della trentaseiesima edizione di Pontida rinnova il sostegno e l'alleanza con il ... (Laverita.info)

Open Arms - Salvini : "Possono arrestare me - ma non intero popolo della Santa alleanza" - Conclude così il suo intervento a Pontida, il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver parlato per circa 20 minuti dal palco, attorniato dai governatori, ministri e eurodeputati della Lega. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Anche se la giustizia deciderà questo, io varcherei il ... (Iltempo.it)

Open Arms - Salvini : "Possono arrestare me - ma non intero popolo della Santa alleanza" - Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Conclude così il suo intervento a Pontida, il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver parlato per circa 20 minuti dal palco, attorniato dai governatori, ministri e eurodeputati della Lega. (Agenzia Vista) Pontida, 06 ottobre 2024 In quel ... (Liberoquotidiano.it)