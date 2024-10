Ok alla Camera al ddl Lavoro, ora il testo passa al Senato: tutte le novità (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Primo via libera della Camera al ddl Lavoro: con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti, l'Aula di Montecitorio ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di Lavoro, che ora passa al Senato per la seconda lettura. Ecco le novità. Fanpage.it - Ok alla Camera al ddl Lavoro, ora il testo passa al Senato: tutte le novità Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Primo via libera dellaal ddl: con 158 voti favorevoli, 121 contrari e 2 astenuti, l'Aula di Montecitorio ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di, che oraalper la seconda lettura. Ecco le

