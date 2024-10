Napoli, Manfredi: «De Luca candidato? Dobbiamo lavorare sempre per l'unità» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Penso che Dobbiamo sempre lavorare per l'unità, salvaguardare la coalizione e fare in modo che ci sia un candidato unitario».È l'opinione del sindaco Ilmattino.it - Napoli, Manfredi: «De Luca candidato? Dobbiamo lavorare sempre per l'unità» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Penso cheper l', salvaguardare la coalizione e fare in modo che ci sia ununitario».È l'opinione del sindaco

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La prima fase delle primarie dei Conservatori britannici è stata vinta dai candidati più di destra - Cioè Kemi Badenoch e Robert Jenrick: ora gli iscritti al partito voteranno il nuovo leader e il risultato si saprà il 2 novembre ... (ilpost.it)

Regionali: Fdi chiude alle primarie, crepe con Fi e Lega. "Perché no? Non è il momento dei nomi" - Frizioni nel centrodestra, a questo punto sempre più probabile la candidatura a presidente di Alessandro Tomasi ... (firenzetoday.it)

Terzo mandato per De Luca, la norma che genera scompiglio. E il capogruppo Pd in Regione si smarca: “Non ci voglio entrare...” - Una legge nazionale pone il limite per la ricandidatura del governatore della Campania, pronto a una modifica in consiglio regionale. Ma Casillo avverte: ... (napoli.repubblica.it)