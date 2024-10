Ilrestodelcarlino.it - Movievalley Fest celebra i corti

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo la presentazione al Parco della Chiusa di Casalecchio, è tutto pronto per ildomani, sabato e domenica nei cinema Modernissimo e Orione e al Dams Lab. Ilival Internazionale diin concorso quest’anno presenta il sottotitolo ‘Terra, terra!’: i 3000da tutto il mondo sono stati visionati da una giuria presieduta dall’attore Enrico Roccaforte, che assegnerà i riconoscimenti. Quest’anno spicca poi la novità della stagione: un cartellone con altre iniziative (rassegne, incontri tematici, sempre legati alival) che proseguiranno fino a marzo: il primo è a novembre, in occasione della Tartua di Savigno.parte domani alle 10 al Modernissimo (ingresso gratuito) con proiezioni, discussioni e talk show. Sabato al cinema Orione si parte alle 11 con le prime proiezioni, per poi tornare davanti allo schermo alle 14.