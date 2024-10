Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono portata il pasto a base di uova in aereo perché devo mantenere la mia linea ma l’assistente di volo mi ha minacciato di buttarlo. Ecco il motivo”: la storia di Venusa Freitas

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si èil pranzo inper seguire la sua dieta madinon ha gradito. Stiamo parlando di una fitness influencer,, che ha raccontato tutto su TikTok. Unavirale tanto da essere ripresa da diversi tabloid, DailyMail in testa. Cosa è accaduto? Il personale di bordo ha fatto sapere che agli altri passeggeri l’odore delproteico della 32enne modella di Playboy dava molto fastidio. “diè venuta a dirmi che la ‘puzza’ non era gradita agli altri. Io porto sempre ciò che mangio con me, lo sanno tutti”, ha spiegato la donna che ha 116 mila follower su Instagram. “Anche stavolta ho fatto lo stesso con un piatto adi patate dolci e“, ha aggiunto. L’influencer, nota come la Playboy Fitness Bunny, è una grande fan delle: ne mangia 250 al mese perla sua forma fisica.