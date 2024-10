Mara Venier e Barbara D’Urso, amiche per la pelle: sono finiti i tempi della rivalità, ora c’è solo affetto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In tanti, nel tempo, hanno parlato di una presunta rivalità fra Mara Venier e Barbara D’Urso, ma dopo il licenziamento in tronco da parte di Mediaset, la zia della Rai è stata la prima ad accogliere la collega nel suo studio per un’intervista esclusiva. Lo scorso marzo, infatti, a contratto scaduto con l’azienda di Berlusconi, Barbara D’Urso è apparsa nello studio di Domenica In per parlare della sua nuova vita lontana dal piccolo schermo. In quell’occasione, l’ex volto Mediaset aveva anche rivelato qualcosa sull’amicizia di lunga data con Mara Venier. Il loro legame, a quanto pare, è stato scalfito nel tempo per questioni professionali: come sappiamo, infatti, le due conduttrici sono state messe, loro malgrado, l’una contro l’altra per via di sciocche concorrenze lavorative. Donnapop.it - Mara Venier e Barbara D’Urso, amiche per la pelle: sono finiti i tempi della rivalità, ora c’è solo affetto Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In tanti, nel tempo, hanno parlato di una presuntafra, ma dopo il licenziamento in tronco da parte di Mediaset, la ziaRai è stata la prima ad accogliere la collega nel suo studio per un’intervista esclusiva. Lo scorso marzo, infatti, a contratto scaduto con l’azienda di Berlusconi,è apparsa nello studio di Domenica In per parlaresua nuova vita lontana dal piccolo schermo. In quell’occasione, l’ex volto Mediaset aveva anche rivelato qualcosa sull’amicizia di lunga data con. Il loro legame, a quanto pare, è stato scalfito nel tempo per questioni professionali: come sappiamo, infatti, le due conduttricistate messe, loro malgrado, l’una contro l’altra per via di sciocche concorrenze lavorative.

