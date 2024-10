"Manteniamo la pressione": Kursk, l'annuncio che spaventa il Cremlino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine “stanno mantenendo la necessaria pressione sulla Russia” nella regione di confine di Kursk, conquistata due mesi fa. Nel suo quotidiano video notturno da Kiev, il leader ucraino ha anche annunciato due nuovi pacchetti di sanzioni contro “coloro che hanno tradito l'Ucraina e anche contro la produzione militare in Russia”. Liberoquotidiano.it - "Manteniamo la pressione": Kursk, l'annuncio che spaventa il Cremlino Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze ucraine “stanno mantenendo la necessariasulla Russia” nella regione di confine di, conquistata due mesi fa. Nel suo quotidiano video notturno da Kiev, il leader ucraino ha anche annunciato due nuovi pacchetti di sanzioni contro “coloro che hanno tradito l'Ucraina e anche contro la produzione militare in Russia”.

