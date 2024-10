Manovra: Renzi, 'Salvini? se centrali nucleari le fa con i suoi chiodi siamo finiti...' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Con l'Autonomia avete unito l'Italia, sono contro la Cgil, Confindustria e la Cei. E avete invece spezzato l'unità del centrodestra. Sull'energia, non entro sul tema del nucleare o dei termovalorizzatori su cui sono favorevole, ma sulle rinnovabili avete fatto una riunione di cervelli, Urso, Lollobrigida e Sangiuliano, e in questa riunione avete partorito dei decreti, il Fesr 2, l'agrofotovoltaico, le aree idonee, grazie a questi decreti in Italia le rinnovabili non si fanno più". Così Matteo Renzi, in Senato, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sul Piano strutturale di bilancio. "Meloni non c'è nei consessi internazionali, a Ramstein, dove si parla di Ucraina, non ci sarà con Usa, Francia, Inghilterra e Germania. Perché lei c'è su Twitter, non nei consessi. Liberoquotidiano.it - Manovra: Renzi, 'Salvini? se centrali nucleari le fa con i suoi chiodi siamo finiti...' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Con l'Autonomia avete unito l'Italia, sono contro la Cgil, Confindustria e la Cei. E avete invece spezzato l'unità del centrodestra. Sull'energia, non entro sul tema del nucleare o dei termovalorizzatori su cui sono favorevole, ma sulle rinnovabili avete fatto una riunione di cervelli, Urso, Lollobrigida e Sangiuliano, e in questa riunione avete partorito dei decreti, il Fesr 2, l'agrofotovoltaico, le aree idonee, grazie a questi decreti in Italia le rinnovabili non si fanno più". Così Matteo, in Senato, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sul Piano strutturale di bilancio. "Meloni non c'è nei consessi internazionali, a Ramstein, dove si parla di Ucraina, non ci sarà con Usa, Francia, Inghilterra e Germania. Perché lei c'è su Twitter, non nei consessi.

