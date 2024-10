Ilrestodelcarlino.it - Lo show della cometa del secolo: dove guardare e quando vederla a Bologna

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – La ‘sorella’ di Hale–Bopp. E’ arrivata “dalle nostre parti” la grandeC/2023 A3 Tsuchinshan - Atlas, ribattezzata ‘del’, paragonabile alla grandeHale-Bopp che fu osservata, con grande scalpore, 27 anni fa. E potrebbe essere più luminosa di molte stelle e del pianeta Venere. C/2023 A3 Tsuchinshan - Atlas ha passato infatti indenne la vicinanza con il sole, non si è disintegrata, ha transitato a circa 59 milioni di chilometri dalla nostra stella ed ora in queste sere dopo il tramonto è osservabile.vedere lae in che direzione“Nei giorni scorsi – spiega l’astrofisico Romano Serra dell’osservatorio comunale di Persiceto - la grandeè passata nel punto dell'orbita più vicino al Sole: il perielio.