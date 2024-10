Lanazione.it - L’inedito di Brera venduto all’asta a 2.200 euro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ stato il giornalista che ha rivoluzionato, con eleganza, il linguaggio del calcio. E a Firenze tutti ricordano quella sua definizione di Antognoni: "Il ragazzo che gioca guardando le stelle". Ma Gianniè stato anche un raffinato scrittore, di cui oggi salta fuori il manoscritto di un romanzo inedito, che è stato il vero top lot della prestigiosa e storica casa d’aste antiquaria Gonnelli. Con un colpo di scena: un giorno prima della vendita all’incanto è arrivata la notifica della Soprintendenza Archivistica Toscana, per impedire l’uscita del libro dal suolo italiano. Nonostante ciò gli aspiranti compratori non si sono lasciati scoraggiare e da 380della base d’asta si è arrivati a 2.200 da parte di un acquirente italiano, per ora anonimo, che se l’è aggiudicato attraverso un portale online della Libreria Gonnelli.