Libri primi sei mesi 2024 | il più venduto è Joel Dicker

Milano, 9 ott. (askanews) – Nei primi sei mesi del 2024 il libro più venduto in Italia è stato "Un animale selvaggio", thriller dello scrittore svizzero 39enne Joel Dicker, noto per la capacità di costruire grande suspense e da anni autore di bestseller internazionali. Nella classifica diffusa dall'Associazione Italiana Editori precede nove Libri di autori italiani: al secondo posto Gianrico Carofiglio, con "L'orizzonte della notte", e al terzo Francesca Giannone con "La portalettere". Ecco la classifica completa: 1. Un animale selvaggio, Joel Dicker, La nave di Teseo (Marzo 2024) 2. L'orizzonte della notte, Gianrico Carofiglio, Einaudi (Febbraio 2024) 3. La portalettere, Francesca Giannone, Nord (Gennaio 2023) 4. Dare la vita, Michela Murgia, Rizzoli (Gennaio 2024) 5. Quando muori resta a me, Zerocalcare, Bao Publishing (Maggio 2024)

