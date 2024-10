Lavoro: Schlein, 'servizio civile nei campi? Lollobrigida legalizza caporalato' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'unica cosa che avete proposto alle nuove generazioni è una battaglia del grano lanciata dal ministro Lollobrigida per un servizio civile nell'agricoltura pagato tra i 3 e i 6 euro l'ora: solo una mente eccelsa poteva pensare di superare il caporalato legalizzandolo. E' una vergogna". Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul ddl Lavoro. Liberoquotidiano.it - Lavoro: Schlein, 'servizio civile nei campi? Lollobrigida legalizza caporalato' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'unica cosa che avete proposto alle nuove generazioni è una battaglia del grano lanciata dal ministroper unnell'agricoltura pagato tra i 3 e i 6 euro l'ora: solo una mente eccelsa poteva pensare di superare ilndolo. E' una vergogna". Ellyin aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul ddl

