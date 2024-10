La star di OnlyFans Mady Gio accusata di evasione, le indagini dopo le interviste: “Guadagno 170mila euro al mese” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le indagini della Guardia di Finanza sono scattate dopo le interviste e le foto esibite sui social da Mady Gio, la star di OnlyFans ora accusata di aver evaso oltre 1,5 milioni di euro. "Come cameriera guadagnavo mille euro al mese, oggi anche 170mila", raccontava pubblicamente. "Ma pago le tasse" Fanpage.it - La star di OnlyFans Mady Gio accusata di evasione, le indagini dopo le interviste: “Guadagno 170mila euro al mese” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ledella Guardia di Finanza sono scattatelee le foto esibite sui social daGio, ladioradi aver evaso oltre 1,5 milioni di. "Come cameriera guadagnavo milleal mese, oggi anche", raccontava pubblicamente. "Ma pago le tasse"

Questo è il mascara preferito di Meghan Markle e si può acquistare a meno di 7 euro per il Prime Day - Sì, dietro a quelle ciglia a ventaglio si nasconde un segreto alla portata di tutti (e acquistato da più di 800 persone ogni mese). (Vanityfair.it)

Re Harald e la regina Sonja - una tomba da due milioni di euro per stare insieme anche dopo la morte - Per la progettazione dei sepolcri, i sovrani si sono affidati a un prestigioso studio di architettura, che ha già elaborato un primo progetto. Le tombe saranno sistemate nella cappella funeraria reale del castello di Akershus. (Vanityfair.it)

Da barista a star di OnlyFans - denunciata per evasione fiscale da 1 - 5 milioni di euro - Madalina Ioana Filip, meglio conosciuta dai suoi fan come Mady Gio, è finita nel mirino della sezione antievasione della Guardia di Finanza per un'evasione fiscale di almeno 1,5 milioni di euro. Nel mio mese migliore ho guadagnato 170. . 000 euro al mese. La giovane influencer, che in passato ... (Panorama.it)