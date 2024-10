Italia, Spalletti: "Dare seguito a quanto fatto a settembre. Gruppo interessante, i nuovi sono pronti" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo le vittorie con Francia e Israele, l`obiettivo è dare continuità contro il Belgio. Queste le parole del ct dell`Italia Luciano Spalletti: Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo le vittorie con Francia e Israele, l`obiettivo è dare continuità contro il Belgio. Queste le parole del ct dell`Luciano

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Belgio - la carica di Spalletti : “Dobbiamo vincere - il gruppo ha grande energia” - Chi dei quattro nuovi è pronto per l'esordio? Sono tutti pronti, se li ho chiamati qui”. Spalletti: “Dobbiamo vincere contro il Belgio” Dopo le vittorie con Francia e Israele, l’obiettivo è dare continuità contro un Belgio indebolito dalle assenze di Kevin De Bruyne infortunato e di Romelu Lukaku: “Abbiamo bisogno di dare seguito a quello che abbiamo fatto a settembre: per questo dobbiamo ... (Sport.quotidiano.net)

Verso Italia-Belgio - Matteo Gabbia in panchina? La decisione di Luciano Spalletti - . Il difensore centrale classe 1999 ha ottenuto la prima convocazione infatti in quest’occasione. Niente esordio da titolare per Matteo Gabbia contro il Belgio? Le ultime View this post on Instagram A post shared by Matteo Gabbia (@matteo_gabbia19) Verso Italia-Belgio, Matteo Gabbia in panchina? La decisione di Luciano Spalletti LEGGI ANCHE Milan, sempre ... (Dailymilan.it)

Italia-Belgio - probabili formazioni della partita di Nations League : i titolari di Spalletti - La probabile formazione dell’Italia contro il Belgio nella terza partita della Nations League 2024-2025: queste le possibili scelte del CT Luciano Spalletti in vista della gara dello stadio Olimpico di Roma contro i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco.Continua a leggere . (Fanpage.it)