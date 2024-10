Quotidiano.net - India, morto a Mumbai Ratan Tata, presidente dell'omonimo gruppo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Èquesta sera in, a 86 anni, all'ospedale Breach Candy diNaval, imprenditore eper un ventennio delGroup. La notizia è sdata, in un comunicato, dalSons N. Chandrasekaran, che ha definito"un leader davvero unico, il cui immenso contributo ha plasmato non solo il, ma la struttura stessaa nostra nazione". Uno degli industriali più influenti al mondo,controllava più di 30 aziende in 100 Paesi del mondo, ma era noto per il suo stile di vita schivo, e definito un "santo laico" per la sua proverbiale integrità. Oltre che per i suoi straordinari successi come imprenditore,era conosciuto per le attività filantropiche da lui promosse attraverso iTrusts, dalle scuole al prestigioso Istitutoper le scienze sociali, e nelle quali era spesso coinvolto personalmente.