Inaugurato il Pulcinella, Manfredi: "Anche io ho pensato ciò che hanno pensato tutti" |VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' la star dei social già da diverse ore e per alcuni è già questo un successo. In piazza Municipio si accendono le luci del Pulcinella di Gaetano Pesce, un'opera d'arte che a molti ha ricordato una forma fallica. Anche al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che prima dell'inaugurazione ha ammesso Napolitoday.it - Inaugurato il Pulcinella, Manfredi: "Anche io ho pensato ciò che hanno pensato tutti" |VIDEO Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E' la star dei social già da diverse ore e per alcuni è già questo un successo. In piazza Municipio si accendono le luci deldi Gaetano Pesce, un'opera d'arte che a molti ha ricordato una forma fallica.al sindaco di Napoli Gaetanoche prima dell'inaugurazione ha ammesso

