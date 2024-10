Il vertice senza l’Italia slitta per il forfait di Biden (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’uragano in Florida scombina i piani per la visita di Joe Biden in Germania, rimandata a una data imprecisata, e salta a Berlino anche il pre-summit del vertice di Ramstein su Ucraina e Medio Oriente: un quartetto programmato senza l’Italia. L’incontro di sabato prossimo fra Joe Biden, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Olaf Scholz, aveva sollevato critiche nella scena politica italiana, dove dall’opposizione qualcuno aveva puntato il dito contro il presunto "isolamento" dell’Italia. Quotidiano.net - Il vertice senza l’Italia slitta per il forfait di Biden Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’uragano in Florida scombina i piani per la visita di Joein Germania, rimandata a una data imprecisata, e salta a Berlino anche il pre-summit deldi Ramstein su Ucraina e Medio Oriente: un quartetto programmato. L’incontro di sabato prossimo fra Joe, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Olaf Scholz, aveva sollevato critiche nella scena politica italiana, dove dall’opposizione qualcuno aveva puntato il dito contro il presunto "isolamento" del

