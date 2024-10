Il super drone russo S-70 impazzito, l’imbarazzo di Mosca e la beffa dei soldati ucraini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 - Un drone russo super tecnologico, ma impazzito, è stato abbattuto sui cieli dell'Ucraina dagli stessi caccia di Mosca. L'incredibile imprevisto, che sta mettendo in imbarazzo l'Aeronautica militare russa, è accaduto sabato scorso e non è sfuggito a molti media internazionali. Il super drone fuori controllo Il drone in questione è il prototipo del Sukhoi S-70 Okhotnik-B ('Hunter-B', 'Cacciatore B'), un avanzatissimo velivolo da combattimento pesante senza pilota (UCAV) sviluppato dalla Sukhoi e dalla Russian Aircraft Corporation e consegnato quest'anno alle forze militari russe. Un concentrato di tecnologia russa segretissima che si dirigeva senza controllo nello spazio aereo ucraino. Quotidiano.net - Il super drone russo S-70 impazzito, l’imbarazzo di Mosca e la beffa dei soldati ucraini Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 - Untecnologico, ma, è stato abbattuto sui cieli dell'Ucraina dagli stessi caccia di. L'incredibile imprevisto, che sta mettendo in imbarazzo l'Aeronautica militare russa, è accaduto sabato scorso e non è sfuggito a molti media internazionali. Ilfuori controllo Ilin questione è il prototipo del Sukhoi S-70 Okhotnik-B ('Hunter-B', 'Cacciatore B'), un avanzatissimo velivolo da combattimento pesante senza pilota (UCAV) sviluppato dalla Sukhoi e dalla Russian Aircraft Corporation e consegnato quest'anno alle forze militari russe. Un concentrato di tecnologia russa segretissima che si dirigeva senza controllo nello spazio aereo ucraino.

La Russia produce un nuovo super drone con l’aiuto della Cina - Il drone è stato impiegato contro obiettivi civili e militari in Ucraina. 500 chilometri, scesa nei fatti alla comunque ragguardevole quota di circa 1. 500 Garpiya nel giro di un anno, tra il luglio 2023 e il luglio 2024. Secondo le due fonti, che hanno richiesto l’anonimato, ha provocato ingenti danni materiali e vittime tra la popolazione e le forze armate ucraine. (Quifinanza.it)