Il Salone del Mobile in Cina con 2 eventi a Shanghai e Hong Kong

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildeldi Milano rinnova il dialogo con lache da novembre accoglierà due nuoviinternazionali. La prima destinazione è, dove, dall'8 al 10 novembre,delsarà per la prima volta project partner della West Bund Art & Design, tra le più prestigiose fiere d'arte asiatiche. Protagonista sarà 'The Orbit's Orbit', installazione performativa dedicata al design italiano firmata dall'artista Matilde Cassani. Allestita negli spazi di The Orbit, architettura progettata da Heatherwick Studio, l'installazione dialogherà con più di 50 icone del Made in Italy. La seconda tappa insarà, dall'11 al 21 novembre, con 'Satellite Permanent Collection 1998-2024 Exhibition'. La mostra presenterà una selezione di oltre cento progetti della Collezione Permanente delSatellite.