Quotidiano.net - Il Cremlino smentisce le telefonate tra Putin e Trump

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilha smentito che il presidente russo Vladimire l'ex presidente Usa Donaldabbiano parlato al telefono sette volte da quandoha lasciato la Casa Bianca nel 2021, come sostenuto dal giornalista Bob Woodward nel suo libro 'War', in uscita il 15 ottobre. "No, non è vero", ha detto il portavoce di, Dmitry Peskov, alla testata russa Rbc, in un commento ripreso dalle agenzie di Mosca.