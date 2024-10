I parenti delle vittime processano Conte (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex premier incalzato: «Perché nel Cts non c’erano i medici che offrivano cure ma solo chi generava allarmismi?». «Senza il clima di terrore, mai i nostri cari sarebbero andati in ospedale per una febbre». «Poi lì sono morti e non ce li avete neanche fatti vedere». Laverita.info - I parenti delle vittime processano Conte Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’ex premier incalzato: «Perché nel Cts non c’erano i medici che offrivano cure ma solo chi generava allarmismi?». «Senza il clima di terrore, mai i nostri cari sarebbero andati in ospedale per una febbre». «Poi lì sono morti e non ce li avete neanche fatti vedere».

L’urlo dei parenti dei morti di Covid : "Diritti dei malati non rispettati. Alle vittime hanno rubato la dignità" - Ai miei cari non è stato fatto nulla, mai una tac, non sono state somministrate le terapie, i sanitari si sono rifiutati di fare il plasma e i monoclonali. . Oltre ai dati falsi riportati, che servivano a giustificarne la morte, scopro che mio padre era classificato come uomo di 84 anni in luogo ... (Ilgiorno.it)

Commissione Covid - parenti delle vittime : ‘loro dignità lesa anche da morti’ - ''Cosa c'è di umano nel vietare di vedere il proprio parente ormai morto? Non sappiamo neppure chi c'era nella bara, che ci è stata consegnata sigillata''. (Imolaoggi.it)

L’ex bestia di Satana Mario Maccione apre uno sportello di ascolto. L’ira dei parenti delle vittime : “È pericoloso e lucra sul nostro dolore” - All’epoca degli omicidi aveva 16 anni e venne soprannominato “Ferocity”. Oggi offre, dietro compenso, supporto virtuale ai suoi follower. (Repubblica.it)