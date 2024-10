Guardia Lombardi, assalto al bancomat: indagini in corso da parte dei carabinieri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gravissimo episodio quello avvenuto a Guardia Lombardi dove, stando a quanto si apprende, nella notte, una banda di malviventi ha preso di mira il bancomat della BPER, facendo esplodere lo sportello automatico per impossessarsi del denaro. L'episodio segue un copione già noto in provincia Avellinotoday.it - Guardia Lombardi, assalto al bancomat: indagini in corso da parte dei carabinieri Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gravissimo episodio quello avvenuto adove, stando a quanto si apprende, nella notte, una banda di malviventi ha preso di mira ildella BPER, facendo esplodere lo sportello automatico per impossessarsi del denaro. L'episodio segue un copione già noto in provincia

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Guardia Lombardi - chiude l'ufficio postale per lavori. Rossi : "Inevitabili i disagi per i cittadini" - “Apprendo che Poste Italiane ha chiuso l’ufficio postale di Guardia Lombardi per circa 2 mesi al fine di operare alcuni interventi di manutenzione. Ben vengano questi interventi, anche se mi vedo costretto ad esprimere il rammarico mio e di tutti i cittadini per il fatto che questa chiusura non... (Avellinotoday.it)

Guardia Lombardi piange Giuseppe - in migliaia per l’ultimo saluto - E’ questo il messaggio del sindaco di Guardia Lombardi, Francescantonio Siconolfi dal pulpito della Chiesa Madre nel giorno dell’addio a Giuseppe Celetti. All’uscita dalla chiesa un lungo applauso poi i palloncini bianchi. Tante moto e anche il camion della sua azienda dove lavorava da anni. Forte ... (Anteprima24.it)

Incidente mortale a Guardia Lombardi : domani l’autopsia sul corpo di Giuseppe Celetti - . Domani sarà eseguita l'autopsia sul suo corpo presso l’ospedale "Moscati" di Avellino, un accertamento necessario per chiarire le cause. . La comunità di Guardia Lombardi è in lutto per la tragica scomparsa di Giuseppe Celetti, 30 anni, rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto giovedì ... (Avellinotoday.it)

Guardia Lombardi - rinviato il funerale di Giuseppe Celetti - Il rito funebre era previsto inizialmente per domani. . Il funerale di Giuseppe Celetti, residente a Guardia Lombardi ma molto conosciuto anche a Morra De Sanctis, deceduto a soli 30 anni giovedì scorso a seguito di un drammatico incidente stradale in moto, è stato rinviato a data da ... (Avellinotoday.it)

Guardia Lombardi piange Giuseppe Celletti : l’ultimo saluto al giovane motociclista vittima di un incidente - Le indagini, attualmente in corso, mirano a chiarire la dinamica dell'incidente. . . . La tragedia si è. La comunità di Guardia Lombardi si raccoglierà mercoledì 18 settembre per tributare l'ultimo saluto a Giuseppe Celletti, 31 anni, deceduto in seguito a un violento scontro stradale lungo ... (Avellinotoday.it)