Giornata mondiale della salute mentale ad Avellino (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 10 ottobre 2024 in occasione della Giornata mondiale della salute mentale l'ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, insieme al Dipartimento di salute mentale di Avellino incontra presso il Complesso monumentale ex Carcere borbonico di Avellino le istituzioni, le associazioni e le società civile con l'obiettivo di raccogliere i nuovi bisogni di salute al fine di programmare risposte adeguate, aumentare la consapevolezza e combattere lo stigma e la difficoltà nel chiedere aiuto. Recenti dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità sostengono che una persona su otto, a livello globale, vive una condizione di salute mentale che può avere anche un impatto sulla sua salute fisica, sul benessere e sul modo in cui si relaziona agli altri. Tale condizione riguarda anche un numero crescente di bambini, adolescenti e giovani.

