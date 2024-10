“gAIa”, aree verdi che puliscono l’aria: scendono in campo Big Data e algoritmi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Creare un ‘Sistema di Supporto alle decisioni in merito alla progettazione di nuove aree verdi con specifiche qualità depurative’. È questo l’obiettivo del progetto gAla (Green Area Integrated Aid) che ha come partner: Consorzio Nazionale Servizi, cooperativa Corintea di Torino, SCS Consulting e Legacoop Bologna. Il progetto ha ottenuto un finanziamento nell’ambito di un bando promosso dalla Fondazione IFAB, la fondazione internazionale su Big Data e Intelligenza Artificiale, con sede a Bologna. L’ambiente naturale rappresenta una risorsa della quale non è possibile fare a meno. Sono molti i servizi che la natura rende alle comunità. Il verde, in particolare, svolge un ruolo molto importante nella mitigazione degli impatti che derivano dal cambiamento climatico, ma anche nella generazione di impatti positivi in termini sanitari. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Creare un ‘Sistema di Supporto alle decisioni in merito alla progettazione di nuovecon specifiche qualità depurative’. È questo l’obiettivo del progetto gAla (Green Area Integrated Aid) che ha come partner: Consorzio Nazionale Servizi, cooperativa Corintea di Torino, SCS Consulting e Legacoop Bologna. Il progetto ha ottenuto un finanziamento nell’ambito di un bando promosso dalla Fondazione IFAB, la fondazione internazionale su Bige Intelligenza Artificiale, con sede a Bologna. L’ambiente naturale rappresenta una risorsa della quale non è possibile fare a meno. Sono molti i servizi che la natura rende alle comunità. Il verde, in particolare, svolge un ruolo molto importante nella mitigazione degli impatti che derivano dal cambiamento climatico, ma anche nella generazione di impatti positivi in termini sanitari.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Stadio? No - grazie” : i cittadini protestano contro il nuovo impianto dell’As Roma a Pietralata. Cementificazione e aree verdi : le criticità – Video - Il Parco di Pietralata, che darebbe ampio respiro ad un territorio già pesantemente urbanizzato e cementificato verrebbe tolto alla collettività e questo appare come un danno evidente, anche in considerazione del fatto che il IV Municipio è tra i più inquinati di Roma. L’incontro, che ha visto la partecipazione di tante realtà in difesa dell’ambiente e che si oppongono alla speculazione ... (Ilfattoquotidiano.it)

«Servono allerte rapide - meno corsi d’acqua coperti - più aree verdi» - LA CRISI CLIMATICA. Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr e docente di fisica del clima all’Università di Roma Tre, ha coniato un’espressione molto efficace, «L’equazione dei disastri», titolo di un suo libro (Codice Edizioni, 2020): connette il riscaldamento globale con il dissesto del territorio, mettendo in relazione la pericolosità degli eventi meteo-climatici, la vulnerabilità ... (Ecodibergamo.it)

Parchi e aree verdi di Saronno al setaccio : denunciate 7 persone - arrestati due spacciatori - All'esito delle attività di controllo, due ventenni, due 38enni e un minore sono stati segnalati all'autorità amministrativa per possesso di stupefacenti di vario tipo per uso personale, il minore inoltre è stato denunciato poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico. È quello andato in scena tra il 27 e il 28 settembre scorsi a Saronno, e che ha visto impegnati i carabinieri della ... (Ilgiorno.it)