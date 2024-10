Francia, Deschamps: “Theo non è nel suo miglior momento e lo sa bene” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Didier Deschamps, ct della Francia, ha rilasciato dichiarazioni prima del match contro Israele, parlando del terzino del Milan Theo Hernandez Pianetamilan.it - Francia, Deschamps: “Theo non è nel suo miglior momento e lo sa bene” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Didier, ct della, ha rilasciato dichiarazioni prima del match contro Israele, parlando del terzino del MilanHernandez

Francia - Deschamps : “Israele? Solo una partita di calcio. Thuram ha un fastidio alla caviglia” - E sull’assenza forzata da parte di Mbappé, infortunato e dunque non selezionato da Deschamps secondo la FFF ma regolarmente convocato da Ancelotti col Real Madrid: “Se Mbappé assente può rompere i rapporti col Real Madrid e creare un precedente? E’ fattuale. “Israele? Dobbiamo fare in modo che rimanga una partita di calcio, perché lo è. (Sportface.it)

Francia - Deschamps assegna la fascia da capitano a Tchouaméni. Maignan non l’ha presa bene (L’Equipe) - Maignan era il favorito per la fascia dopo la partita contro l’Italia Scrive L’Equipe: Resta il fatto che per molti Maignan era il grande favorito dopo il discorso di settembre in cui il portiere aveva alzato la voce dopo la pesante sconfitta contro l’Italia (3-1), sfogandosi in particolare nello spogliatoio. (Ilnapolista.it)

Lazio - Guendouzi strega Deschamps : la scelta del CT della Francia contro l’Israele sul centrocampista biancoceleste - com, il giocatore […]. Il calciatore di Baroni è stato convocato dal commissario tecnico della Francia per le gare di Nations League Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio, è tra i giocatori più in forma dei biancocelesti e quesot ha portato Deschamps, CT della nazionale francese, a convocarlo per le partite di Nations League. (Calcionews24.com)