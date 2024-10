Fenice festival | al via la rassegna con un contest dedicato a Raffaella Carrà

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da giovani rivelazioni della musica italiana come AM al sopranoAmbrosino, dall’opera lirica “Napoli Milionaria” di Nino Rota, rappresentata con l’orchestra Maria Malibran, al David di Donatello Angelo Orlando. Debutta, giovedì 10 ottobre, ladi spettacoli e concerti a ingresso gratuito realizzata dall’associazione Maria Malibran, nell’ambito di “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica”, il progetto promosso e organizzato dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. A inaugurare il, domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 20:00, in piazza Nazionale, sarà “Rumore BIM” che gode della direzione artistica del Maestro Carlo Morelli.