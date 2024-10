“Eri, sei e sarai…”. Uomini e Donne, Mario Cusitore: la dedica non è per una dama dello studio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l’ultimo indizio pubblicato sui social i telespettatori di Uomini e Donne ne sono sempre più convinti: Mario Cusitore non dovrebbe più sedersi tra i cavalieri in studio. Il motivo, piuttosto semplice: avrebbe la testa, ed il cuore altrove. “Si vede lontano un miglio che a lui non interessa niente né di Morena né dell’altra che sta frequentando, Mario sta pensando ad un’altra donna e non c’è volta in cui non ce lo ricordi in qualche modo”. >> “Ecco cosa fa oggi”. Riccardo Guarnieri, nuovo lavoro e nuova vita dopo Uomini e Donne L’ultima volta è arrivata nei giorni scorsi. A rimbalzare il gossip è l’esperta Deianira Marzano che pubblica una segnalazione da parte di una fan. “Ciao Deia, Mario Cusitore ha postato Napoli e due ragazzi che si bacianoTutti si sono focalizzati sulla fotoChe “non è lui nella foto”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo l’ultimo indizio pubblicato sui social i telespettatori dine sono sempre più convinti:non dovrebbe più sedersi tra i cavalieri in. Il motivo, piuttosto semplice: avrebbe la testa, ed il cuore altrove. “Si vede lontano un miglio che a lui non interessa niente né di Morena né dell’altra che sta frequentando,sta pensando ad un’altra donna e non c’è volta in cui non ce lo ricordi in qualche modo”. >> “Ecco cosa fa oggi”. Riccardo Guarnieri, nuovo lavoro e nuova vita dopoL’ultima volta è arrivata nei giorni scorsi. A rimbalzare il gossip è l’esperta Deianira Marzano che pubblica una segnalazione da parte di una fan. “Ciao Deia,ha postato Napoli e due ragazzi che si bacianoTutti si sono focalizzati sulla fotoChe “non è lui nella foto”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne : l’opinione di Chia sulla puntata del 9/10/24 - Specie visto che, dopo tutto questo imbarazzante teatrino dove Valerio ha dato a Gemma della falsa e Gemma ha preso Valerio a pizze, ‘sti due si sono comunque rivisti. Ma non esiste! Non hai rispetto per le persone, fai entrare, fai uscire… Io da te mi sono sentito preso in giro, e hai preso in giro tante persone. (Isaechia.it)

Uomini e Donne - Mario Cusitore ancora interessato a Ida Platano? Un messaggio sui social crea dubbi! - Mario Cusitore è tornato a Uomini e Donne come cavaliere del trono over, ma è ancora interessato a Ida Platano? Un messaggio sui social fa sorgere il dubbio tra i fan!. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne - Mario Cusitore pensa ancora a Ida Platano? La mossa social che non è sfuggita ai fan - L’ex corteggiatore di Ida Platano – che ha concluso l’esperienza sul Trono Classico (nella scorsa stagione del dating show) non facendo una scelta – è tornato nel parterre del Trono Over, dove ha inizialmente avviato una frequentazione con Margherita Aiello. Poi, ha riportato il messaggio di un utente che le ha scritto: Ciao Deia, Mario Cusitore ha postato Napoli e due ragazzi che si ... (Isaechia.it)