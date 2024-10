Ebbene sì, Amazon ha praticamente messo in offerta l'intero armadio di Jeremy Allen White per il Prime Day di Ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pensate che Jeremy Allen White abbia idea che ci sia in corso il Prime Day di Ottobre? Crediamo francamente di no: se le sue frequenti gite al mercato degli agricoltori ci insegnano qualcosa, è che il buon Jeremy è un tipo da "acquisti local" fino al midollo. Al contrario, però, il Prime Day di Amazon sembra certamente essere ben informato su di lui. Non stiamo dicendo che nel quartier generale di Amazon ci sia espressamente una squadra di analisti sudati che sta setacciando la cronologia degli ordini recenti dell'attore. Stiamo solo dicendo che la Festa delle Offerte Prime in corso in queste ore - oltre a smartphone, smartwatch & co - promette sconti su un numero inaspettatamente considerevole di classici approvati da Jeremy Allen White, tra cui i jeans Levi's che indossa con tutto e i boxer Calvin Klein che indossa con, beh, niente. Gqitalia.it - Ebbene sì, Amazon ha praticamente messo in offerta l'intero armadio di Jeremy Allen White per il Prime Day di Ottobre Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pensate cheabbia idea che ci sia in corso ilDay di? Crediamo francamente di no: se le sue frequenti gite al mercato degli agricoltori ci insegnano qualcosa, è che il buonè un tipo da "acquisti local" fino al midollo. Al contrario, però, ilDay disembra certamente essere ben informato su di lui. Non stiamo dicendo che nel quartier generale dici sia espressamente una squadra di analisti sudati che sta setacciando la cronologia degli ordini recenti dell'attore. Stiamo solo dicendo che la Festa delle Offertein corso in queste ore - oltre a smartphone, smartwatch & co - promette sconti su un numero inaspettatamente considerevole di classici approvati da, tra cui i jeans Levi's che indossa con tutto e i boxer Calvin Klein che indossa con, beh, niente.

